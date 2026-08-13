Österreicher bei EM ohne Satzverlust Gruppensieger

Die österreichischen Faustballer haben sich bei der Europameisterschaft im dänischen Tondern souverän den Gruppensieg geholt!
Die Auswahl von Teamchef Siegfried Simon besiegte am Donnerstag zunächst Titelverteidiger Deutschland 3:0 (8,9,4) und danach Italien ebenfalls 3:0 (5,3,6).
Die Österreicher stehen mit drei Siegen und ohne Satzverlust im Viertelfinale, in dem es am Freitag (10 Uhr) gegen Serbien geht.
Bei einem Sieg geht es am Nachmittag (16.30 Uhr) im Halbfinale weiter.
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