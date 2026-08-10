Porsche und die verkehrte Welt der „Paschas“

Abschied nach 400.000 Autos

Stattdessen folgte 1995 der Abschied von der Transaxle-Bauweise. Nach 400.000 verkauften Autos. Eine Erfolgsgeschichte, sogar heute gibt es in Österreich noch 1806 Stück. Der 968 war das vierte und letzte Modell dieser Ära. Er übernahm die „Ritterhelme“ des 928, durfte ab 1991 den 944 ersetzen, mit seinem 3-l-Vierzylinder mit 240 PS bildete er damals den Einstieg in die Porsche-Welt unterhalb des 911.

Ein solcher fehlt Porsche nach Auslaufen des 718. Ein Nachfolger könnte vielleicht so revolutionär wie der aus der Not geborene 924 sein: Eigentlich sollte der nächste Einsteiger-Porsche rein elektrisch sein, nun dürfte doch noch ein Verbrennungsmotor einziehen.