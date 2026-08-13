Hersteller schickt Altreifen wieder auf die Straße

Pirelli hat zusammen mit den Unternehmen Pyrum, BASF und Synthos einen geschlossenen Materialkreislauf für Altreifen aufgebaut, mit dem Ziel, den Anteil von recycelten Rohstoffen für neue Reifen zu erhöhen. Ausgediente Reifen werden in diesem europaweiten „Tyre-to-Tyre“-Projekt in Rohstoffe gewandelt, die über Umwege und in mehreren Stufen wieder in der Produktion neuer Reifen zum Einsatz kommen.