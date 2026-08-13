Veratschnig: „Wir haben gewusst, es wird ekelhaft“

Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Wir haben exakt so ein hartes, enges Spiel erwartet. Pafos hat gut gespielt, sie haben Druck gemacht. Es ist ein hartes Pflaster hier. Wir haben nach dem 0:1 ein bisschen die Kontrolle verloren in Ballbesitz. Wir waren im Pressing nicht eng genug beisammen. Wir sind in der ersten Hälfte viel hinterhergelaufen, das war nicht so der Plan. Wir haben etwas umgestellt zur Pause, unser Pressing angepasst. Die ersten 20 Minuten danach waren Powerplay von uns, daher war es auch verdient, dass es in unsere Richtung gelaufen ist. Natürlich ist es wichtig, dass wir einen Stürmer haben, der trifft. Ich will aber auch niemals vergessen, dass Koka (Karim Konate/Anm.) und Yorbe (Vertessen) genauso wichtig sind für uns. Wir brauchen alle drei, es sind drei ganz unterschiedliche Typen.“