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Fünf Personen verletzt

Alko-Lenker verursachte Unfall mit Rettungswagen

Steiermark
13.08.2026 20:56
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Fotokerschi)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein stark alkoholisierter Lenker (55) sorgte am Donnerstag für einen Unfall mit einem Rettungswagen in Mitterberg-St. Martin (Steiermark). Fünf Personen wurden dabei teils schwer verletzt.

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Auf der berüchtigten B320 kam es Donnerstagmittag zu einem brutalen Unfall. Um 12.20 Uhr bog ein 55-jähriger Kärntner mit seinem Pkw in die Bundesstraße in Fahrtrichtung Liezen ein. Dabei dürfte er das aus Osten kommende Rettungsfahrzeug, gelenkt von einem 49-jährigen Mann aus dem Bezirk Liezen, übersehen haben. Der Lenker des Rettungsfahrzeuges konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, und die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Das Rettungsfahrzeug prallte gegen die Leitschiene. Der Pkw wurde über eine Böschung geschleudert und kam zum Stillstand. Der 55-jährige Pkw-Lenker sowie seine 59-jährige Beifahrerin erlitten teilweise schwere Verletzungen. Sie wurden mit einem weiteren Rettungsfahrzeug in das DKH Schladming eingeliefert. Der Lenker des Rettungsfahrzeuges und zwei 20-jährige Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Serie an Alko-Unfällen in der Steiermark
Wie sich herausstellte, war der Pkw-Lenker zum Unfallzeitpunkt stark alkoholisiert. Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Damit reiht sich die folgenschwere Kollision in eine Serie an Alko-Unfällen in dieser Woche in der Steiermark ein.

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Im Einsatz standen neben mehreren Polizeistreifen und dem Notarzthubschrauber Christophorus 99 das Österreichische Rote Kreuz mit vier Fahrzeugen sowie die Freiwilligen Feuerwehren Diemlern, Gröbming und St. Martin mit insgesamt 21 Einsatzkräften. Die B320 war bis etwa 13.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

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