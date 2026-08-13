Alko-Lenker verursachte Unfall mit Rettungswagen

Auf der berüchtigten B320 kam es Donnerstagmittag zu einem brutalen Unfall. Um 12.20 Uhr bog ein 55-jähriger Kärntner mit seinem Pkw in die Bundesstraße in Fahrtrichtung Liezen ein. Dabei dürfte er das aus Osten kommende Rettungsfahrzeug, gelenkt von einem 49-jährigen Mann aus dem Bezirk Liezen, übersehen haben. Der Lenker des Rettungsfahrzeuges konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, und die beiden Fahrzeuge kollidierten.