Mercedes CLA schneller als Tesla Model S Plaid!

Wie der Mercedes‑AMG GT 4‑Türer wird auch der CLA 45 von Axial-Fluss-Motoren angetrieben. Drei besonders leistungsstarken E-Maschinen – zwei an der Hinterachse und eine an der Vorderachse – setzen zusammen bis zu 500 kW (680 PS) frei und beschleunigen den Viersitzer in nur 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Ergänzt wird der Power-Output durch die Fähigkeit der flüssigkeitsgekühlten Motoren, immer wieder die volle Leistung zu liefern – ideale Voraussetzung für Bestzeiten auf der anspruchsvollen Nordschleife.