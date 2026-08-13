Zwei ÖVV-Duos stehen im EM-Achtelfinale

„Damit kann man nur zufrieden sein!“

Hammarberg/Berger schafften mit zwei Siegen souverän den Aufstieg. „Wir sind unglaublich happy. Wir haben sehr solide gespielt, haben ihnen eigentlich wenig Chancen gegeben. Natürlich, sie haben jetzt nicht besonders fit ausgesehen und besonders ready zu gewinnen, aber wir haben das perfekt ausgenutzt“, erklärte Berger. „Wir sind Gruppensieger, also ich glaube, damit kann man nur zufrieden sein.“