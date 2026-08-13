Zwei ÖVV-Duos stehen im EM-Achtelfinale

Timo Hammarberg/Tim Berger und Philipp Waller/Moritz Pristauz haben am Donnerstag bei der Beachvolleyball-EM in Stare Jablonki den Aufstieg ins Achtelfinale am Freitag geschafft!
Hammarberg/Berger bezwangen die als Nummer 12 gesetzten Niederländer Steven van Velde/Yorick de Groot 2:0 (17,12) und schafften als Gruppensieger den direkten Einzug. Waller/Pristauz setzten sich gegen die Polen Aleksander Czachorowski/Jakub Krzeminski in der Zwischenrunde 2:0 (17,17) durch.
„Damit kann man nur zufrieden sein!“
Hammarberg/Berger schafften mit zwei Siegen souverän den Aufstieg. „Wir sind unglaublich happy. Wir haben sehr solide gespielt, haben ihnen eigentlich wenig Chancen gegeben. Natürlich, sie haben jetzt nicht besonders fit ausgesehen und besonders ready zu gewinnen, aber wir haben das perfekt ausgenutzt“, erklärte Berger. „Wir sind Gruppensieger, also ich glaube, damit kann man nur zufrieden sein.“
Waller/Pristauz mussten sich am Donnerstag zunächst den Letten Martins Plavins/Kristians Fokerots mit 0:2 (-19,-18) geschlagen geben, holten sich aber in der Zwischenrunde das Achtelfinal-Ticket. „Die Letten waren in unserem zweiten Spiel einen Tick besser. Dafür haben wir in der Zwischenrunde gegen Polen souverän mit 2:0 gewonnen. Wir sind ruhig geblieben und haben unsere Leistung abgerufen“, sagte Pristauz.
Aus für Horst/Dressler und Klinger/Klinger
Alexander Horst und Christoph Dressler schieden hingegen mit der zweiten Niederlage in der Gruppenphase aus. Nach dem 0:2 gegen die Weltranglisten-Ersten Jacob Hölting Nilsson/Elmer Andersson unterlagen sie auch den tschechischen Ex-Weltmeistern Ondrej Perusic/Matyas Dzavoronok 0:2 (-18,-18). Die Schwestern Dorina und Ronja Klinger scheiterten in der Zwischenrunde mit einem 1:2 (-16,26,-13) gegen die Französinnen Lezana Placette/Alexia Richard und beendeten die EM auf Rang 17.
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