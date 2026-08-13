36-Jähriger stürzte im Zillertal in den Tod

Festhalten am Seil gelang nicht mehr

Er konnte sich nicht mehr am Stahlseil festhalten und stürzte in der Folge rund 50 bis 100 Meter über abschüssiges, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe und blieb reglos liegen. Während ein Begleiter den Notruf absetzte, stiegen die anderen zum Verunfallten ab. Das Unfallopfer war nicht mehr ansprechbar. Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer und des Teams des angeforderten Notarzthubschraubers blieben ohne Erfolg. Der 36-Jährige verstarb an der Unfallstelle. Die Bergung des Leichnams wurde vom Polizeihubschrauber mit dem Tau durchgeführt.