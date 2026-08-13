„Größter Erfolg! Das ist schon eine andere Liga“

Mit seinem bisher größten Erfolg als Anschub geht es nun bereits nächste Woche nach Austin in den „True Start“ einer kompletten Saison, nachdem Mladenovic zuletzt schon von seinen ersten sieben Wochen im neuen Umfeld begeistert war. „Ich bin gespannt, wo der Weg hinführt“, meinte er im APA-Gespräch. Interessant wird sein, ob es für ihn in Richtung einer bestimmten Präferenz für eine Distanz geht. Bisher hatte er seine Erfolge recht gleich verteilt, kam nun zwölf Monate nach dem Sprint-WM-Finale doch der Medaillengewinn über die längste Bruststrecke.