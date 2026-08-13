In zwei Jahren sollen „Roboter-Öffis“ Alltag sein

Hanke will auf die Busse dort setzen, „wo keine U-Bahn mehr hinkommt, wo der Bus nicht mehr so groß sein muss“. Dabei will er aber Tempo machen: Eine neue Verordnung soll es schon ab September rechtlich möglich machen, dass Fahrer nur noch in Notfällen in die Fahrt eingreift, und in rund zwei Jahren soll die Zeit für komplett fahrerlose Öffis reif sein. Das sei „eine gute Nachricht für alle, die in entlegeneren Gegenden wohnen“, so Hanke.