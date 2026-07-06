Philippinen: Explosive Eruption am Vulkan Taal

Seit 2018 verzeichnen Vulkanologen eine anhaltende Seismizität und immer wieder explosionsartig in die Höhe schießende Aschewolken. Wegen seiner Nähe zu dicht bewohnten Gebieten – die philippinische Hauptstadt Manila liegt nur rund 60 Kilometer entfernt – und seinen heftigen Ausbrüchen wurde der Taal in die Liste von 16 sogenannten Decade Volcanoes aufgenommen.