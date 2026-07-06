Magma und Wasser
Philippinen: Explosive Eruption am Vulkan Taal
Der Taal, ein Vulkan auf der philippinischen Insel Luzon, gilt als einer der gefährlichsten der Welt. Am Dienstag hat eine Überwachungskamera einen sogenannten phreatomagmatischen Ausbruch im Hauptkrater (siehe Video oben) gefilmt, der rund viereinhalb Minuten dauerte.
Bei dem explosionsartigen Ausbruch wurden dunkelgraue Asche sowie dampfreiche Wolken freigesetzt, die bis zu 1200 Meter über den Krater aufstiegen, bevor sie in Richtung Südwesten abdrifteten.
Sogenannte phreatomagmatische Eruptionen gehören zu den explosivsten Ausbruchsformen von Vulkanen. Sie werden durch den direkten Kontakt von Magma und Wasser (Grund-, See- oder Meerwasser; Anm.) ausgelöst. Das Wasser verdampft dabei explosionsartig und das stark vergrößerte Volumen des Dampfes kann das umliegende Gestein wegsprengen.
Seit 2018 verzeichnen Vulkanologen eine anhaltende Seismizität und immer wieder explosionsartig in die Höhe schießende Aschewolken. Wegen seiner Nähe zu dicht bewohnten Gebieten – die philippinische Hauptstadt Manila liegt nur rund 60 Kilometer entfernt – und seinen heftigen Ausbrüchen wurde der Taal in die Liste von 16 sogenannten Decade Volcanoes aufgenommen.
Taal im Fokus von Vulkanologen
Diese 16 Vulkane stehen im besonderen Fokus der Wissenschaft. Wie an anderen Vulkanen werden die seismische Aktivität und Deformationen der Erdoberfläche von Taal überwacht. Zudem werden die Temperatur sowie chemische Zusammensetzung des Wassers im Kratersee kontrolliert.
Seit 2022 Gefahrenzone
Für den Taal gilt bereits seit 2022 Alarmstufe 1, wodurch die Vulkaninsel zu einer permanenten Gefahrenzone erklärt worden ist.
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