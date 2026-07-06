Auch „feindseliges Publikum“ ließ Bellingham kalt

The Telegraph:

„Wir waren gekommen, um zu sehen, wie England versucht, den größten Sieg seiner WM-Geschichte außerhalb der britischen Inseln einzufahren. Am Ende gab es etwas noch Größeres – ein episches Ereignis, über das wir in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft noch jahrelang sprechen werden. Zunächst einmal: Mexikos Serie von 26 ungeschlagenen Spielen im Aztekenstadion seit 2013 ist vorbei. Sie endete damit, dass der arme Kerl an der Lautsprecheranlage des Stadions den Play-Knopf drücken musste und knapp 78.000 Mexikaner „Thirty Years of Hurt“ hören mussten.“

The Guardian:

„Man kann es als Englands schönsten Sieg in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft seit 1966 verbuchen. Davon gab es nicht besonders viele; bisher nur neun, von denen jeder für sich ein packendes Drama war. Doch es war der Kontext dieses Spiels, der es von den anderen abhob. England betrat das chaotische Estadio Azteca – ein Stadion, das für die Engländer mit ganz besonderen Erinnerungen behaftet ist -, um sich der ganzen Kraft der mexikanischen Nation zu stellen. Und dazu eine Mannschaft, die hier so gut wie nie verliert.“

The Mirror:

„Jude Bellingham ließ sich weder von der Höhe noch vom feindseligen Heimpublikum beeindrucken und verhalf England zu einem packenden Sieg über Mexiko, nachdem die Mannschaft im Aztekenstadion eine harte Prüfung durchstehen musste und trotz Unterzahl in der zweiten Halbzeit einem Ansturm standhielt.“

Daily Mail:

„Englands Azteken-Epos. Zehn Engländer gewinnen einen Klassiker nach einer Roten Karte und Elfmetern. Jude Bellinghams Doppelpack und Harry Kanes Siegtor. Jetzt kommt Erling Haaland.“