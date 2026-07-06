Bauer will Altersgrenze für Einsetzen von Eizellen

Für die Entnahme von Ei- und Samenzellen braucht es ihrer Ansicht nach hingegen keine Altersgrenze. Man müsse die Betroffenen auch über die Risiken aufklären, sagte Bauer – sie etwa vor der Sicherheit warnen, dass der Kinderwunsch damit sehr viel später noch erfüllt werden könne. Zudem soll der IVF (In-vitro-Fertilisation)-Fonds weiterentwickelt werden. Dieser unterstützt Paare bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches finanziell und hat Altersgrenzen: Er endet mit dem 40. Lebensjahr der Frau und dem 50. des Mannes. Voraussetzung ist außerdem eine medizinische Indikation, wie Unfruchtbarkeit aufgrund von Endometriose oder Hormonstörungen. Übernommen werden 70 Prozent der Kosten für bis zu vier Versuche.