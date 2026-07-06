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Aus Palast ausgeladen

Harry kassiert von König Charles eiskalte Abfuhr!

Royals
06.07.2026 13:40
Prinz Harry darf nun doch nicht im Buckingham-Palast schlafen. Der Palast hat am Montag ein ...
Prinz Harry darf nun doch nicht im Buckingham-Palast schlafen. Der Palast hat am Montag ein Angebot zurückgezogen – angeblich, weil der 41-Jährige eine Frist versäumt hatte.(Bild: APA/AFP/POOL/David Rose)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Doch kein Aufenthalt im Palast! Um den Besuch von Prinz Harry in der alten Heimat herrscht Verwirrung. Denn Montagfrüh gab das Team des Prinzen bekannt, Harry werde während seines Aufenthalts in Großbritannien in dieser Woche im Buckingham-Palast wohnen und habe ein entsprechendes Angebot des Königshauses angenommen. Wenig später dementierte der Palast dies jedoch.

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Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat der 41-Jährige eine entsprechende Frist für das Angebot nicht beachtet – ein Aufenthalt sei deshalb nicht möglich. Demnach benötigt der Palast eine gewisse Vorlaufzeit, um Besuche planen zu können.

Prinz Harry enttäuscht von der Entscheidung
Ein Sprecher von Harry bezeichnete den Vorgang der BBC zufolge als „enttäuschend“. Es sei „unklar, warum das Unterkunftsangebot, nachdem es formell angenommen worden war, nun im letzten Moment zurückgezogen wurde“, behauptete der Sprecher demnach.

Harry sorgt vor seinem Besuch in Großbritannien für Verwirrung. Erst hieß es, er käme mit ...
Harry sorgt vor seinem Besuch in Großbritannien für Verwirrung. Erst hieß es, er käme mit Ehefrau Meghan und den Kindern. Jetzt soll der Prinz aber alleine anreisen. Fix ist zudem: Im Buckingham-Palast wird der Sohn von König Charles nicht schlafen!(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)

Berichten zufolge spielen Bedenken wegen der bevorstehenden Entscheidung im Bespitzelungsprozess gegen den Verlag der „Daily Mail“ am Dienstag eine Rolle. Harry und andere Prominente werfen den Reportern des Verlags vor, illegale Recherchemethoden angewandt zu haben, um Schlagzeilen zu generieren.

Hintergrund für das Hin und Her ist außerdem ein Streit darum, in welchem Maße dem Prinzen und seiner Familie in Großbritannien noch Polizeischutz zustehen.

Harry ohne Meghan und Kinder in London
Bereits im Juni war Harry und seiner Familie von König Charles III. (77) angeboten worden, während des Aufenthalts in einer royalen Residenz zu wohnen. Ursprünglich plante der Prinz, auch seine Frau Meghan (44) und die beiden Kinder Archie (7) und Lilibet (5) nach London mitzunehmen. Das ist den Berichten zufolge jedoch aufgrund von Sicherheitsbedenken vom Tisch.

Der Palast hat jetzt kurzen Prozess gemacht und Prinz Harry einfach wieder ausgeladen.
Der Palast hat jetzt kurzen Prozess gemacht und Prinz Harry einfach wieder ausgeladen.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

  Unklar ist laut BBC allerdings, ob Harrys Familie womöglich zu einem späteren Zeitpunkt während des fünftägigen Trips zu ihm stößt. Anlass des Besuchs sind mehrere Termine des Prinzen, darunter Feierlichkeiten rund um den von ihm gegründeten Sportwettbewerb Invictus Games für kriegsversehrte Veteranen.

Versöhnung wieder aufgeschoben?
Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt. Das Paar lebt mittlerweile mit seinen beiden Kindern in Kalifornien. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt als zerrüttet. Im vergangenen Jahr hatte Harry aber den Wunsch nach einer Aussöhnung geäußert.

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Bei früheren Besuchen lehnte Harry es Berichten zufolge ab, im Buckingham-Palast zu wohnen. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder betont, seine Familie aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht nach Großbritannien bringen zu wollen.

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