Strände Italiens führen Reservierungspflicht ein

Im beliebten Badeort Jesolo in Venetien wurden die traditionellen Strandparzellen von bisher drei mal zwei Metern schrittweise durch größere Flächen ersetzt. Dadurch sollen Badegäste mehr Abstand und Privatsphäre bekommen. Laut Schätzungen führt die Neuregelung allerdings dazu, dass es ungefähr 20.000 Sonnenschirme weniger gibt als bisher. In Bibione werden in diesem Jahr sogenannte Einzelliegen für Alleinreisende getestet. Einige davon sind mit Solarpaneelen zum Laden von Smartphones ausgestattet. Zudem soll eine App ungenutzte oder widerrechtlich belegte Sonnenschirme erkennen und verwalten.