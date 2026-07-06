117 Mio. Euro! Tottenham fixiert Rekordtransfer

Zahlreiche Vereine waren an Tonali interessiert, seine Wahl fiel auf Tottenham. „Ich freue mich sehr, hier zu sein. Als ich heute im Verein ankam, war das ein fantastisches Gefühl. Die Leute sprachen davon, dass es vier oder fünf Vereine gäbe – aber es gab nur einen“, betont der 26-jährige Italiener.