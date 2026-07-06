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Mega-Deal perfekt

117 Mio. Euro! Tottenham fixiert Rekordtransfer

Premier League
06.07.2026 13:09
Sandro Tonali wechselt nach London
Sandro Tonali wechselt nach London(Bild: AFP/ANDY BUCHANAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mega-Deal in England: Mittelfeldspieler Sandro Tonali verlässt Newcastle United und wechselt zu Tottenham Hotspur! 

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Medienberichten zufolge soll die Ablöse bei 100 Millionen Pfund (knapp 117 Millionen Euro) liegen. 

Zahlreiche Vereine waren an Tonali interessiert, seine Wahl fiel auf Tottenham. „Ich freue mich sehr, hier zu sein. Als ich heute im Verein ankam, war das ein fantastisches Gefühl. Die Leute sprachen davon, dass es vier oder fünf Vereine gäbe – aber es gab nur einen“, betont der 26-jährige Italiener.

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„Einer der besten Mittelfeldspieler Europas“
Tottenham wurde in der vergangenen Saison nur 17. in der Premier League. Nun rüsten die Londoner auf. Tonali sei „einer der besten Mittelfeldspieler Europas“, meint etwa Sportdirektor Johan Lange.

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