Gastronomen orten bei Award „Freunderlwirtschaft“

Für extremen Wirbel in der Gastro-Szene sorgt derzeit ein neuer Innovations-Award eines renommierten Gourmet-Magazins. Das ist auf der Suche nach innovativen Sommeliers aus ganz Österreich, die ausgezeichnet werden sollen. Doch mit den nominierenden Personen aus Kärnten ist man mehr als unzufrieden. „Das ist eine geschobene Sache!“, ärgert sich Peppino-Chef Stefan Lercher aus Millstatt.