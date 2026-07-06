Gastronomen orten bei Award „Freunderlwirtschaft“

Massiv unter Kritik steht ein österreichweiter Award, bei dem die besten Sommeliers ausgezeichnet werden sollen. Besonders im südlichen Bundesland bringt das die heimischen Weinkenner und Betreiber der Spitzengastronomie zum Kochen. Sie werfen dem Herausgeber „Freunderlwirtschaft“ vor. Dieser nimmt Stellung.
Für extremen Wirbel in der Gastro-Szene sorgt derzeit ein neuer Innovations-Award eines renommierten Gourmet-Magazins. Das ist auf der Suche nach innovativen Sommeliers aus ganz Österreich, die ausgezeichnet werden sollen. Doch mit den nominierenden Personen aus Kärnten ist man mehr als unzufrieden. „Das ist eine geschobene Sache!“, ärgert sich Peppino-Chef Stefan Lercher aus Millstatt.
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