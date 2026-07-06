Skandal! FIFA hat ihre Seele an Politik verkauft

Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist mit Sicherheit die spektakulärste, die es je gegeben hat. Nicht nur die Spannung und die Leistungen der Superstars begeistern – auch die Stadien und Fans tragen ihren Teil dazu bei. Allerdings überschattet ein Ereignis wieder einmal alles: das Eingreifen der Politik in den Sport. Und das darf nicht passieren. Wir haben es in der neuesten Ausgabe des „Sportkrone Inside“-Podcast zum Thema gemacht.