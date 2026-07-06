Clooney erhält in Venedig den Ehren-Goldenen-Löwen

George Clooney wird beim heurigen Filmfestival von Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Das teilte die Biennale am Montag mit.
Das Festival findet vom 2. bis 12. September statt. Der 65-Jährige sprach von einer großen Ehre. „Ich habe so viele außergewöhnliche Momente in Venedig erlebt“, sagte Clooney in einer Mitteilung der Biennale.
Das Festival sei ohne Zweifel sein Lieblingsfestival, die Auszeichnung sei für ihn eine große Ehre, erklärte der Schauspieler. „Es bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich alt bin – aber ich nehme es hin“, sagte Clooney.
Eine der „glänzendsten Karrieren des zeitgenössischen Films“
Festivaldirektor Alberto Barbera würdigte Clooney als „charismatischen Künstler“, der seiner Berufung gefolgt sei und eine der „glänzendsten Karrieren des zeitgenössischen Films“ geschaffen habe. Clooney gelinge es, Figuren nicht nur glaubwürdig, sondern auch nahbar und menschlich erscheinen zu lassen.
Clooneys Charisma beruhe dabei nicht allein auf seinem Image, sondern auf seiner Glaubwürdigkeit und Professionalität, so Barbera weiter. Der Schauspieler vereine den Glamour früherer Hollywoodzeiten mit moderner Sensibilität und großer Vielseitigkeit über verschiedene Filmgenres hinweg.
George Clooney gehört zu den international bekanntesten Hollywoodstars und wurde im Laufe seiner Karriere mehrfach ausgezeichnet, darunter auch mit zwei Oscars.
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