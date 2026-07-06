Mäci-Pizza, Cookie-Wahn & Schlafentzug

Das Wohnmobil hat ausgedient, ist geputzt und an Roadsurfer zurückgegeben. Die WM-Camper der „Krone“ machen nach mehr als 10.000 Kilometern durch zehn US-Bundesstaaten Schluss. Der größte Mäci der Welt, Waffengeschäfte, „echte Texaner“ und die besten Cookies der Welt lagen auf ihrer Route.