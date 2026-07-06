„Ihr habt ein grenzenloses Abenteuer erlebt“

Von New York nach Los Angeles, im Camper nach San Francisco, im Flieger nach Dallas, über Memphis und Nashville nach Kansas City. Und zum Drüberstreuen ein Trip nach Las Vegas. Ein Monat lang ritten die WM-Cowboys der „Krone“ quer durch die Staaten, besuchten acht große Städte, fuhren 5.000 Kilometer auf endlos langen Highways und tauchten in verschiedene Welten ein.