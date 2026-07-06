„Ihr habt ein grenzenloses Abenteuer erlebt“

Acht große Städte, völlig verschiedene Welten – die „Krone“-„WM-Cowboys“ ritten in einem Monat quer durch die Staaten, erlebten gastfreundliche Promi-Auswanderer, lustige Polizisten und vieles mehr. Doch jetzt ist es Zeit Abschied zu nehmen, mit einem allerletzten Blick zurück.
Von New York nach Los Angeles, im Camper nach San Francisco, im Flieger nach Dallas, über Memphis und Nashville nach Kansas City. Und zum Drüberstreuen ein Trip nach Las Vegas. Ein Monat lang ritten die WM-Cowboys der „Krone“ quer durch die Staaten, besuchten acht große Städte, fuhren 5.000 Kilometer auf endlos langen Highways und tauchten in verschiedene Welten ein.
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