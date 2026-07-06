Fünf Festnahmen nach Raubüberfall auf F1-Legende

Die Täter entkamen mit dem Inhalt eines Tresors, darunter laut Staatsanwaltschaft mehrere Luxusuhren. Zwei der jetzt festgenommenen Verdächtigen sind noch minderjährig, die übrigen drei kamen in Untersuchungshaft. Der Schweizer Zeitung „Blick“ zufolge hat die Zahl der Einbrüche bei wohlhabenden Hausbesitzern rund um den Genfer See in jüngster Zeit stark zugenommen. Täter seien häufig Banden aus dem benachbarten Frankreich, die es auf Luxus-Uhrensammlungen abgesehen hätten.