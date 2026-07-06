„Will vor Kreml stehen und schreien wie ich kann“

Es brodelt in der Gesellschaft

Während der Druck auf das flächenmäßig größte Land der Welt zunimmt, stellt sich immer mehr die Frage: Wie lange wird das russische Volk dem noch standhalten? „In mir hat sich so viel Hass, Wut, Unverständnis und Verzweiflung angestaut“, schildert Marija dem russischen Exilmedium „Meduza“. Sie berichtet von einem Gefühl, gleich auseinanderzubrechen. „Es macht mir Angst zu fühlen, wie diese schwarze Masse in mir brodelt und kocht. Ich will ihr einen Ausweg geben, ich will mit einem Plakat rausgehen, ich will ein Lied singen, ich will ein Video aufnehmen, einfach vor dem Kreml stehen und so laut schreien wie ich kann, Menschen um mich versammeln, aber ich habe solche Angst. Gott, wie sehr ich Angst habe, das zu verlieren, was noch übrig ist“, erzählt die verzweifelte Russin.