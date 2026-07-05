Trend: Junge Chinesen wollen in die 2000er zurück

Psychische Probleme in China auf dem Vormarsch

Influencer vermuten als Grund für den Trend zudem die romantische Vorstellung aus den frühen Nullerjahren, in denen man glaubte, durch das Internet würde eine neue Art von Gemeinschaft entstehen. Einsamkeit und psychische Probleme sind in China auf dem Vormarsch. Gründe dafür sind unter anderem wachsender Druck in der Schule und im Arbeitsleben. Die WHO schätzt, dass in China 54 Millionen Menschen an Depressionen und etwa 41 Millionen an Angststörungen leiden.