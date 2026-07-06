Marquez und Di Giannantonio fahren ab 2027 für KTM

Wenig später gab KTM auch den zweiten Fahrer bekannt. Der 27-jährige Di Giannantonio hält heuer ebenfalls bei einem Grand-Prix-Sieg und mischt im Titelrennen mit. „Fabio hat eindeutig den Schritt zu einem der konstant an der Spitze mitfahrenden Piloten in der MotoGP vollzogen. An seiner Schnelligkeit und seinem Einsatz, stets Höchstleistungen zu erbringen, gibt es keinen Zweifel“, sagte Beirer über den Römer.