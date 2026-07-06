8 Passagiere gerettet
Wasserflugzeug kracht in New Yorker East River
Ein Wasserflugzeug musste am Sonntag auf dem East River in New York notlanden. Die acht Passagiere wurden von Rettungskräften aus der Maschine gerettet. Videos zeigen, wie das Flugzeug in den Fluss kracht.
Die New Yorker Feuerwehr rückte gegen Sonntagmittag (Ortszeit) zu einem Einsatz aus, nachdem ein Flugzeug vor einem Jachthafen in Manhattan abgestürzt war.
Videos zeigen die harte Landung der Maschine:
Pilot musste „hart landen“
Wie die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA später mitteilte, musste der Pilot eine harte Landung durchführen. Dabei brach sogar eine der Flügelstreben ab, wie die BBC berichtete.
Acht Passagiere im Flugzeug
Die Einsatzkräfte konnten acht Personen aus dem Flugzeug bergen, zwei von ihnen erlitten leichte Verletzungen. Die Maschine landete aufrecht im Wasser und wurde zum Hafen geschleppt.
Harte Landungen meist aufgrund von ungünstigen Wetterbedingungen
Bei einer harten Landung setzt ein Flugzeug mit übermäßiger vertikaler Geschwindigkeit oder Kraft auf. Dabei wird die vom Hersteller vorgegebene Grenze überschritten. Harte Landungen werden meist durch instabile Anflüge oder schlechte Wetterbedingungen verursacht.
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