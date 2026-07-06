Wasserflugzeug kracht in New Yorker East River

Harte Landungen meist aufgrund von ungünstigen Wetterbedingungen

Bei einer harten Landung setzt ein Flugzeug mit übermäßiger vertikaler Geschwindigkeit oder Kraft auf. Dabei wird die vom Hersteller vorgegebene Grenze überschritten. Harte Landungen werden meist durch instabile Anflüge oder schlechte Wetterbedingungen verursacht.