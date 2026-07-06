Ministerin warnt vor „KI-Version von Hiroshima“

Warnung vor „KI-Version von Hiroshima“

„Beim Thema Atomwaffen kam es erst zu einer internationalen Einigung, nachdem der Welt in Hiroshima die erschreckende Macht der neuen Technologie vor Augen geführt und die Frage aufgeworfen worden war, was passieren würde, wenn sie in die falschen Hände geriete“, heißt es in einem Gastbeitrag Coopers für die Denkfabrik Chatham House, aus dem britische Medien im Voraus zitierten. „Wir können es uns nicht leisten, auf eine KI-Version von Hiroshima zu warten, bevor wir handeln.“