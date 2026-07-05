Wie Europa nun bei Künstlicher Intelligenz aufholt

Der Wettlauf um Künstliche Intelligenz wird nicht nur in den USA und China entschieden. Auch Europa investiert Milliarden, baut eigene KI-Infrastruktur auf und setzt auf heimische Unternehmen. Warum gerade jetzt die Weichen für die digitale Zukunft gestellt werden, zeigt ein Blick hinter die Kulissen.
Wer Künstliche Intelligenz (KI) nutzt, denkt meist an Chatbots wie ChatGPT oder Bildgeneratoren. Im Hintergrund arbeitet jedoch ein ganzes Ökosystem aus KI-Modellen, intelligenten Agenten und leistungsstarken Rechenzentren. Genau dort entscheidet sich zunehmend, wer die Kontrolle über die digitale Zukunft hat.
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