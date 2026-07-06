Als Gleichberechtigung noch ein Fremdwort war

Hoch über der Gemeinde Zwischenwasser prangt ein weißer, kubistisch inspirierter Bau weit in das mittlere Rheintal hinein – das Bildungshaus Batschuns. Es erzählt die heute geradezu revolutionär anmutende Geschichte einer katholischen Frauengemeinschaft, die beschlossen hatte, säkular zu leben, ohne Ordenskleid, jedoch mit religiösem Auftrag. Zu einer Zeit, da die Gleichstellung von Frauen und Männern in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft noch ein völliges Fremdwort war, wagten einige mutige Frauen, ein Haus zu führen, das sich der Erwachsenenbildung und dem interreligiösen Dialog verschrieben hatte.