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Mit Boje gefunden

Pensionistin starb beim Schwimmen im Wallersee

Salzburg
05.08.2026 21:41
Der Badeunfall ereignete sich am Wallersee.
Der Badeunfall ereignete sich am Wallersee.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Am Wallersee in Seekirchen (Salzburg) kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem tödlichen Badeunfall. Ein Stand-up-Paddler bemerkte eine leblose Person. Die betroffene Pensionistin konnte trotz Reanimation nicht gerettet werden.

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Der Notruf bei der Wasserrettung ging um 17.20 Uhr ein. Auf Höhe des Gasthauses Stegerl in Seekirchen kam es zu einem Badeunfall. Ein Stand-up-Paddler hatte eine leblose Person mit Schwimmboje bemerkt und alarmierte die Einsatzkräfte.

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Nach der Bergung begannen die Rettungskräfte sofort mit der Reanimation, diese musste nach rund einer Stunde erfolglos abgebrochen werden. Die Einsatzkräfte konnten das Leben der Pensionistin nicht mehr retten. Die Wasserrettung weist darauf hin, dass die Signalfarbe der Boje vermutlich einen langwierigen Sucheinsatz mit Tauchern verhindert hat.

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