Pensionistin starb beim Schwimmen im Wallersee

Nach der Bergung begannen die Rettungskräfte sofort mit der Reanimation, diese musste nach rund einer Stunde erfolglos abgebrochen werden. Die Einsatzkräfte konnten das Leben der Pensionistin nicht mehr retten. Die Wasserrettung weist darauf hin, dass die Signalfarbe der Boje vermutlich einen langwierigen Sucheinsatz mit Tauchern verhindert hat.