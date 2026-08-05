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Das sagt Sturm-Coach

Charakterprobe! „Das spricht für die Mannschaft“

Champions League
05.08.2026 23:48
Sturrm-Trainer Fabio Ingolitsch
Sturrm-Trainer Fabio Ingolitsch(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Das Hinspiel der dritten Runde der Champions-League-Quali bei Fenerbahce Istanbul ging aus Sicht von Sturm zwar mit 0:2 verloren, Coach Fabio Ingolitsch hat aber eine Nachricht für die Türken parat.

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„Wir haben gewusst, dass wir hier als Außenseiter antreten“, machte Ingolitsch keinen Hehl aus der Underdog-Rolle seiner Grazer. „Fenerbahce ist eine Mannschaft gespickt mit Weltstars, Champions-League-Siegern oder Weltmeistern. Die Türken haben den sechsfachen Kaderwert von uns, das 15-fache Budget für ihre Profimannschaft“, so der Coach, der wusste, was die Partie in Richtung der Türken kippen ließ.

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„Auch Liebenau kann brennen“
„Wir haben es diesmal nicht geschafft, das Spielglück und das Momentum auf unsere Seite zu ziehen, Fenerbahce hat dann aufgrund ihrer großen individuellen Qualität aus zwei Chancen zwei Tore gemacht.“ Darauf folgt aber das große Aber des Trainers: „Danach haben wir Charakter gezeigt, wir sind nicht zerfallen! Das ist hier, in so einem Stadion, gar nicht so einfach. Das spricht für unsere Mannschaft und ihren Charakter. Wenn es uns gelingt, die Räume, die wir zweifellos hatten, besser zu bespielen, dann können wir etwa mit einem Tor in Graz auch Liebenau zum Brennen bringen!“

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