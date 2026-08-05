Charakterprobe! „Das spricht für die Mannschaft“

„Auch Liebenau kann brennen“

„Wir haben es diesmal nicht geschafft, das Spielglück und das Momentum auf unsere Seite zu ziehen, Fenerbahce hat dann aufgrund ihrer großen individuellen Qualität aus zwei Chancen zwei Tore gemacht.“ Darauf folgt aber das große Aber des Trainers: „Danach haben wir Charakter gezeigt, wir sind nicht zerfallen! Das ist hier, in so einem Stadion, gar nicht so einfach. Das spricht für unsere Mannschaft und ihren Charakter. Wenn es uns gelingt, die Räume, die wir zweifellos hatten, besser zu bespielen, dann können wir etwa mit einem Tor in Graz auch Liebenau zum Brennen bringen!“