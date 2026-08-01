Eine Transplantation des Meniskus rettete das Knie

Nach mehreren Einrissen und Operationen konnte der Meniskus von Patricia Grausenburger (38) nicht mehr genäht werden. Im Herz-Jesu-Krankenhaus in Wien wurde ihr nun ein Spendermeniskus transplantiert. Experten erklären, wie der Eingriff abläuft und welche Patienten dafür infrage kommen.
Vor knapp einem Jahr, mit 37 Jahren, hatte Patricia Grausenburger einen Punkt erreicht, an dem die Schmerzen im Knie zum ständigen Begleiter und nahezu unerträglich geworden waren. „Egal ob beim Sitzen, Liegen oder Stehen, die Schmerzen waren dauerhaft“, erzählt sie. Ihr Meniskus im rechten Knie war zu stark beschädigt. Um die Beschwerden zu beseitigen und eine drohende Zerstörung ihres Gelenks zu verhindern, wurde ihr ein Spendermeniskus eingesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.