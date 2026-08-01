Eine Transplantation des Meniskus rettete das Knie

Vor knapp einem Jahr, mit 37 Jahren, hatte Patricia Grausenburger einen Punkt erreicht, an dem die Schmerzen im Knie zum ständigen Begleiter und nahezu unerträglich geworden waren. „Egal ob beim Sitzen, Liegen oder Stehen, die Schmerzen waren dauerhaft“, erzählt sie. Ihr Meniskus im rechten Knie war zu stark beschädigt. Um die Beschwerden zu beseitigen und eine drohende Zerstörung ihres Gelenks zu verhindern, wurde ihr ein Spendermeniskus eingesetzt.