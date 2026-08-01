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Komplexe Operation

Eine Transplantation des Meniskus rettete das Knie

Patientenberichte
01.08.2026 10:00
DDr. Franz Xaver Feichtinger (li) und Prim. Gerald Loho vom Herz-Jesu-Krankenhaus mit ihrer ...
DDr. Franz Xaver Feichtinger (li) und Prim. Gerald Loho vom Herz-Jesu-Krankenhaus mit ihrer Patientin nach erfolgreicher Meniskus-Transplantation(Bild: Krone-Collage/Martin A. Jöchl)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Nach mehreren Einrissen und Operationen konnte der Meniskus von Patricia Grausenburger (38) nicht mehr genäht werden. Im Herz-Jesu-Krankenhaus in Wien wurde ihr nun ein Spendermeniskus transplantiert. Experten erklären, wie der Eingriff abläuft und welche Patienten dafür infrage kommen. 

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Vor knapp einem Jahr, mit 37 Jahren, hatte Patricia Grausenburger einen Punkt erreicht, an dem die Schmerzen im Knie zum ständigen Begleiter und nahezu unerträglich geworden waren. „Egal ob beim Sitzen, Liegen oder Stehen, die Schmerzen waren dauerhaft“, erzählt sie. Ihr Meniskus im rechten Knie war zu stark beschädigt. Um die Beschwerden zu beseitigen und eine drohende Zerstörung ihres Gelenks zu verhindern, wurde ihr ein Spendermeniskus eingesetzt. 

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