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Polizei sucht Hinweise

Goldkettenräuber von Graz: Weitere Opfer vermutet

Steiermark
05.08.2026 18:55
Diese zwei Täter werden gesucht. Sie könnten auch diese Halskette geraubt haben.
Diese zwei Täter werden gesucht. Sie könnten auch diese Halskette geraubt haben.(Bild: Krone KREATIV/LPD Steiermark)
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Von Steirerkrone

Innerhalb weniger Stunden wurden kürzlich zwei ältere Damen in Graz (Steiermark) beraubt. Im Fokus der Täter: Goldketten. Es dürfte laut Polizei noch weitere Opfer geben, darauf deutet ein anderes Schmuckstück hin.

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Innerhalb weniger Stunden kam es am Samstag, 18. Juli, in Graz zu zwei sehr ähnlich gelagerten Raubüberfällen auf Pensionistinnen. Gegen 11.20 Uhr überraschte ein Täter eine 81-Jährige in einem Innenhof der Wilhelm-Raabe-Gasse im Bezirk Geidorf und riss ihr gewaltsam die Goldkette vom Hals.  Gegen 16 Uhr wurde im Bereich Schrödingerstraße/Mariengasse (Bezirk Lend) einer 88-Jährigen ebenfalls gewaltsam die Goldkette vom Hals gerissen. Beide Frauen waren alleine zu Fuß unterwegs und erlitten leichte Verletzungen.

Die Kriminalisten gingen damals von einem möglichen Zusammenhang, aber von zwei verschiedenen Tätern aus. Phantombilder wurden veröffentlicht. Nun stießen die Beamten im Zuge der Ermittlungen auf eine Halskette, die keinem der beiden bekannten Opfern zugeordnet werden konnte. Die Tatverdächtigen dürften daher für weitere Raubüberfalle oder Diebstähle verantwortlich sein. 

Beschreibung
Die zwei Verdächtigen

Verdächtiger Nummer 1
Nach den Angaben der 81-jährigen Grazerin handelte es sich beim Tatverdächtigen in der Wilhelm-Raabe-Gasse um einen etwa 30 Jahre alten, rund 180 Zentimeter großen und schlanken beziehungsweise als „schlaksig“ beschriebenen Mann. Er soll kurze schwarze Haare, einen markanten schwarzen Schnurrbart sowie eine etwas dunklere Hautfarbe gehabt haben.

Bekleidet gewesen sei der Mann mit einem blauen Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln, einer beigefarbenen Bermudahose und weißen Sportschuhen. Zudem habe er Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen.

Verdächtiger Nummer 2
Die 88-jährige Grazerin beschrieb den Tatverdächtigen im Bereich der Schrödingerstraße als etwa 27 Jahre alten, rund 177 Zentimeter großen und ebenfalls schlanken Mann. Er soll kurze, dunkle bis rötliche, lockige Haare, einen dunklen bis rötlichen Vollbart sowie eine etwas dunklere Hautfarbe gehabt haben.

Der Mann sei sehr gepflegt aufgetreten, habe eine beige lange Hose getragen und ebenfalls Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen.

Gibt es noch weitere Opfer?
Die Polizei veröffentlicht nun ein Foto der Halskette und bittet um Hinweise: Erkennen Sie das Schmuckstück wieder? Sind Sie möglicherweise selbst Opfer eines ähnlichen Vorfalls geworden? Hinweise bitte an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 05911/65 3333.

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