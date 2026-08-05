Goldkettenräuber von Graz: Weitere Opfer vermutet

Innerhalb weniger Stunden kam es am Samstag, 18. Juli, in Graz zu zwei sehr ähnlich gelagerten Raubüberfällen auf Pensionistinnen. Gegen 11.20 Uhr überraschte ein Täter eine 81-Jährige in einem Innenhof der Wilhelm-Raabe-Gasse im Bezirk Geidorf und riss ihr gewaltsam die Goldkette vom Hals. Gegen 16 Uhr wurde im Bereich Schrödingerstraße/Mariengasse (Bezirk Lend) einer 88-Jährigen ebenfalls gewaltsam die Goldkette vom Hals gerissen. Beide Frauen waren alleine zu Fuß unterwegs und erlitten leichte Verletzungen.