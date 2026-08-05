Fenerbahce Istanbul gegen Sturm ab 20 Uhr LIVE

Der Sturm-Coach betonte, dass das wichtigste Ziel bereits erreicht sei. „Wir haben die Europa League eingetütet. Deswegen haben wir die nötige Portion an Mut und an Selbstvertrauen“, erklärte Ingolitsch vor dem Duell zweier nationaler Vizemeister. Die Grazer sind mit drei Siegen in der CL-Quali bzw. im ÖFB-Cup ausgezeichnet in die Saison gestartet, zum Bundesligaauftakt am Samstag gab es allerdings mit einem 1:1 bei der WSG Tirol einen ersten Dämpfer. Besagte Wattener sind es übrigens auch, gegen die die Steirer ihre letzte Pflichtspielniederlage bezogen – ein 1:2 am 14. Februar. Seit 17 Bewerbsspielen sind die „Blackys“ ungeschlagen – eine Serie, die in Istanbul zu Ende gehen könnte.