„Das Leugnen des Klimawandels ist verrückt“

Ein „Musterbeispiel für Propaganda“ nennt die FPÖ die jüngsten Zahlen über Hitzetote. Dem Präsidenten der Industriellenvereinigung Niederösterreich platzt nun der Kragen: Dieses hartnäckige Leugnen des menschengemachten Klimawandels sei „verrückt“ und „unerträglich“, sagt Kari Ochsner im Gespräch mit der „Krone“.
Ochsner zum Klimawandel: „Wir müssen uns als Gesellschaft wieder dessen bewusst werden, dass der menschengemachte Klimawandel die ganze Welt trifft und eine Bedrohung ist. Der jahrelange Krieg in der Ukraine, wirtschaftliche Verwerfungen, nun der Krieg im Iran – das sind Belastungen in jeder Hinsicht. Die Menschen haben existenzielle Ängste. Der Kampf gegen den Klimawandel ist in den Hintergrund getreten und wirkt für manche wie ein Luxusproblem. Aber genau das Gegenteil der Fall. Das ist in Wahrheit die ernsteste Bedrohung und die wird nicht verschwinden, wenn wir nicht dagegen vorgehen.“
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