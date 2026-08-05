Feilschen um neue Klimahilfen geht munter weiter

Plan wurde aktualisiert

Im Jänner und April wurden unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Peter Vorhofer zwei Lagebilder explizit zum Thema Hitze erstellt. Dokumentiert wurde etwa, dass sich in urbanen Räumen die Zahl der Hitzenächte im Vergleich zum Zeitraum 1961 bis 1990 verdoppelt hat. Auf Basis dessen wurde im Mai ein nationaler Hitzeschutzplan entworfen – mit dem Ziel, vulnerable Gruppen zu schützen. Dieser Plan sei „als lebendes Dokument anzusehen“ heißt es – er wurde laut Homepage am 3. August zuletzt aktualisiert. Wie die „Krone“ aus Regierungskreisen erfuhr, soll in der Sitzung heute ein Hilfspaket für die Landwirtschaft geschnürt werden. Futtermittelbörsen sollen aufgestockt, zinsfreie Kredite für betroffene Bauern zur Verfügung gestellt werden.