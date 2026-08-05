Darum spielt Sturm Graz ohne Brustsponsor

Ja, was ist denn da los! Sturm Graz lief am Mittwoch in der Champions-League-Qualifikation bei Fenerbahce Istanbul ohne Brustsponsor auf. Grund: Die besonderen Bestimmungen in der Türkei!
Denn Brustsponsoren auf Fußballtrikots sind in der Türkei zwar grundsätzlich erlaubt, allerdings mit Einschränkungen. So gelten unter anderem strenge Werbeverbote für Alkohol, Tabak, einige Glücksspielformen, verschreibungspflichtige Arzneimittel und medizinische Behandlungen sowie Partnervermittlungen.
Damit musste Sturm Graz auf Bierproduzent Puntigamer als Brustsponsor im Hinspiel verzichten.
Auffallend: Auch das Logo von Nike war am Mittwoch nicht zu sehen – allerdings nicht wegen eines Verbotes! Der Nike Swoosh war einfach nur schwarz auf dem schwarzen Trikot und damit sehr schwer zu sehen.
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