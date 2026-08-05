Ex-Salzburg-Coach übernimmt Premier-League-Klub

Der ehemalige Salzburg-Trainer Matthias Jaissle ist neuer Cheftrainer von Newcastle United! Laut dem englischen Premier-League-Klub erhielt der 38-jährige Deutsche einen Vierjahresvertrag.
Elf Millionen Euro soll Newcastle dem saudi-arabischen Klub Al-Ahli nach Informationen von Sky als Ablöse überwiesen haben. Das ist die achthöchste Summe, die ein Klub jemals für einen Trainer ausgegeben hat.
Jaissle, der sich über die Salzburg-Akademie, Liefering und Red Bull Salzburg ins Scheinwerferlicht gecoacht hat, beerbt Eddie Howe, sagt: „Wenn Newcastle United anklopft, horcht man auf. Die Ambitionen des Vereins, die Vision für die Zukunft und die sich bietenden Möglichkeiten machten dieses Angebot unglaublich attraktiv.“
Jaissle war zuletzt drei Jahre lang Trainer in Saudi-Arabien bei Al-Ahli, das er zu zwei AFC-Champions-League-Titeln führte. Auch Newcastle steht in Mehrheitsbesitz des saudischen Staatsfonds PIF.
Sein Debüt bei den „Magpies“ gibt Salzburgs Meistertrainer von 2022 und 2023 am Samstag in einem Testspiel gegen den FC Valencia im Estadio Mestalla.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.