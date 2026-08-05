Ex-Salzburg-Coach übernimmt Premier-League-Klub

Jaissle, der sich über die Salzburg-Akademie, Liefering und Red Bull Salzburg ins Scheinwerferlicht gecoacht hat, beerbt Eddie Howe, sagt: „Wenn Newcastle United anklopft, horcht man auf. Die Ambitionen des Vereins, die Vision für die Zukunft und die sich bietenden Möglichkeiten machten dieses Angebot unglaublich attraktiv.“