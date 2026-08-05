Warum 99ers-Trainer bei La Strada auftreten wollte

Österreichs Meister ist zurück am Eis! Die Affenhitze in Graz ließ das Eishockey-Team der Graz99ers völlig ungerührt – bei paradiesischen 12 Grad stiegen die ICEHL-Champions gestern erstmals in Liebenau aufs Eis – in der B-Halle, weil es in der Merkur Arena noch kein Eis gibt.