Mann floh nach Unfall einfach: Mit Schuss gestoppt

Die Fluchtroute des Mannes hatte es in sich: Verfolgt von der Exekutive, raste der Mann über die Nordbrücke auf die A22 (Donauuferautobahn) Richtung Süden. Durch den Kaisermühlentunnel ging es auf die A23 (Südosttangente) in Richtung Süden und beim Donaukanal auf die A4 (Ostautobahn) stadtauswärts. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger verursachte der Lenker dabei mehrere Verkehrsunfälle. Bei der Ausfahrt Alt-Simmering stoppten ihn die Beamten schließlich.