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Früchtl „neuer Zweier“

Red Bull Salzburg hat neuen Tormann gefunden

Red Bull Salzburg
05.08.2026 21:30
Christian Früchtl wechselt zum FC Red Bull Salzburg.
Christian Früchtl wechselt zum FC Red Bull Salzburg.(Bild: FC Red Bull Salzburg)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Die „Krone“ hatte am Dienstag bereits davon berichtet. Jetzt ist es offiziell. Christian Früchtl wechselt vom italienischen Klub US Lecce zu Red Bull Salzburg und nimmt dabei die bislang vakante Rolle des zweiten Tormanns hinter Stammgoalie Christian Zawieschitzky ein. Auch seine Nummer steht schon fest. 

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Seit Mittwochabend steht fest, wer künftig die Nummer zwei hinter Christian Zawieschitzky bei Red Bull Salzburg ist: Christian Früchtl. Der 26-Jährige unterschrieb für drei Jahre. Die „Krone“ hatte bereits am Dienstag vom Wechsel des Deutschen vom italienischen Klub US Lecce an die Salzach berichtet. 

Red Bull Salzburgs Neuzugang: „Ich werde alles reinhauen“
„Ich bin sehr glücklich, dass die guten Gespräche zu einem positiven Abschluss geführt haben“, erklärte Früchtl in einer Stellungnahme. Seine Aufgaben in Salzburg seien klar: „Ich werde alles reinhauen, mein absolut Bestes geben und meine neuen Kollegen pushen, damit wir gemeinsam die bestmöglichen Leistungen erbringen.“ Früchtl bekommt bei den Bullen – laut Eintrag auf der Klub-Homepage – die Trikotnummer 1, die einst dem zu Werder Bremen abgewanderten Alexander Schlager gehörte. 

Lesen Sie auch:
Christian Früchtl steht vor einem Wechsel zu Red Bull Salzburg.
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04.08.2026

Auch Sportboss Marcus Mann hält große Stücke auf den Torwart, der bereits 80 Spiele für die Wiener Austria absolvierte und mit 15 Jahren erstmals beim FC Bayern München mittrainierte, und bezeichnet ihn als „absolute Verstärkung“: „Mit Christian Früchtl konnten wir einen Goalie mit toller Ausbildung und viel Erfahrung verpflichten, der unser junges Torhüterteam sehr gut unterstützen und ergänzen wird.“ 

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