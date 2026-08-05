Red Bull Salzburg hat neuen Tormann gefunden

Red Bull Salzburgs Neuzugang: „Ich werde alles reinhauen“

„Ich bin sehr glücklich, dass die guten Gespräche zu einem positiven Abschluss geführt haben“, erklärte Früchtl in einer Stellungnahme. Seine Aufgaben in Salzburg seien klar: „Ich werde alles reinhauen, mein absolut Bestes geben und meine neuen Kollegen pushen, damit wir gemeinsam die bestmöglichen Leistungen erbringen.“ Früchtl bekommt bei den Bullen – laut Eintrag auf der Klub-Homepage – die Trikotnummer 1, die einst dem zu Werder Bremen abgewanderten Alexander Schlager gehörte.