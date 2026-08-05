KI-Datenhunger lässt neue (Server-)Farmen wachsen

In hierzulande noch nie dagewesenen Dimensionen sollen Rechenzentren entstehen, die neben der Datenspeicherung auch die für KI-Anwendungen erforderliche Rechenleistung bereitstellen: Kritiker befürchten höhere Netzkosten für die Allgemeinheit. Wo Daten fließen sollen, fließen Informationen über Projekte oft nur spärlich. Doch nicht überall, wie wir recherchiert haben.