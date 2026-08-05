KI-Datenhunger lässt neue (Server-)Farmen wachsen

In hierzulande noch nie dagewesenen Dimensionen sollen Rechenzentren entstehen, die neben der Datenspeicherung auch die für KI-Anwendungen erforderliche Rechenleistung bereitstellen: Kritiker befürchten höhere Netzkosten für die Allgemeinheit. Wo Daten fließen sollen, fließen Informationen über Projekte oft nur spärlich. Doch nicht überall, wie wir recherchiert haben.
Wie rasant der digitale Verkehr auf den Datenautobahnen wächst, lässt sich anhand der Daten des in Bau befindlichen Google-Zentrums in Oberösterreich ermessen. Was die Größe anbelangt, hat Niederösterreich aber in diesem (Standort)-Rennen die Nase vorn, wie die „Krone“ recherchiert hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.