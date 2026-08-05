Israelkritischer Demokrat triumphiert bei Vorwahl

Für staatliche Krankenversicherung, gegen ICE

Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen führte El-Sayed knapp mit 48,5 zu 47,5 Prozent, womit er nicht mehr eingeholt werden dürfte. Stevens räumte ihre Niederlage ein. Ihr Kontrahent machte auf der Plattform X seinen künftigen Kurs sogleich deutlich: „Geld raus aus der Politik. Geld in eurer Tasche. Medicare (eine staatliche Krankenversicherung) für alle“. Der Epidemiologe, dessen Familie aus Ägypten stammt, wirbt für ein Ende der US-Hilfen für Israel, eine Krankenversicherung für alle Bürgerinnen und Bürger und die Abschaffung der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE.