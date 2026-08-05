Bundespräsident zeigt: So dramatisch ist die Lage

„Das trockene Gras hier hat über 50 Grad, teilweise über 60“, zeigt Formayer von der Universität für Bodenkultur mit einem Messgerät die dramatischen Auswirkungen der Hitzewelle auf der Wiener Donauinsel. Bundespräsident Alexander Van der Bellen machte sich gemeinsam mit dem Experten ein Bild von der Lage und ließ sich von ihm auf den neuesten Stand der Forschung bringen.