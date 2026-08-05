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Nach Eklat: Sperre gegen Samuel Eto‘o aufgehoben

Fußball International
05.08.2026 22:38
Samuel Eto’o
Samuel Eto’o(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Berufungsgericht des afrikanischen Fußball-Verbandes CAF hat die Sperre gegen Kameruns Ex-Weltklassestürmer und heutigen Verbandspräsidenten Samuel Eto‘o aufgehoben. Das teilte der kamerunische Verband Fecafoot mit. 

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Eto‘o war nach Vorfällen beim Ausscheiden im Viertelfinale des Afrika Cups zunächst zu einer Sperre von vier Spielen und einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Dollar verurteilt worden.

Eto‘o hatte beim 0:2 gegen Gastgeber Marokko wütende Gesten in Richtung seines marokkanischen Gegenübers Fouzi Lekjaa gemacht, während CAF-Präsident Patrice Motsepe in der Nähe saß.

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Es war nicht das erste Mal, dass Eto‘o für Negativschlagzeilen als Funktionär sorgte. Nach einem Spiel bei der U20-WM der Frauen im September 2024 war der einstige Stürmer wegen Fehlverhaltens zu einer Sperre von einem halben Jahr verurteilt worden.

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