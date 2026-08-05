Tor-Spektakel! St. Pölten besiegt Young Boys Bern

Austria Wien und der SKN St. Pölten haben am Mittwoch die ersten Hürden in der Qualifikation zur Frauen-Champions-League genommen. Die Niederösterreicherinnen behielten vor heimischer Kulisse gegen die Young Boys Bern mit 4:3 (3:1) die Oberhand und bekommen es ebendort am Samstag mit Sporting Lissabon zu tun.
Die St. Pöltnerinnen führten in der ersten Hälfte bereits 3:0. Nach einem Foul an Neuzugang Alma Aagaard verwertete Rückkehrerin Fanny Vago einen frühen Elfmeter im rechten Eck (7.). Victoria Laino legte nach einem Eckball von Jennifer Klein und Kopfball-Vorlage von Diana Lemesova nach (23.). Der 20-jährigen Dänin Aagaard gelang nach einem Sololauf und sehenswertem Haken ihr Premierentor im SKN-Dress (39.), Laura Frey verkürzte aber noch vor der Pause für YB (41.).
Nach Seitenwechsel kamen die Schweizerinnen bei immer noch 34 Grad Celsius in der NV-Arena zusehends auf. Fünf Minuten nachdem Maja Jelcic mit einer Kopfball-Bogenlampe erstmals der Anschlusstreffer gelungen war (58.), stellte Magdalena Rukavina mit einem Distanzschuss von knapp außerhalb des Strafraums erneut nach Corner von Klein den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (63.). St. Pölten brachte sich im Finish aber noch einmal in Bedrängnis, weil Jelcic nach einem Eckball unbedrängt einköpfeln durfte (85.).
Sporting Lissabon hatte den SeaSters Odessa davor in Niederösterreichs Landeshauptstadt mit 5:0 keine Chance gelassen und ist am Samstag (18.00 Uhr) im Finale des Miniturniers Gegner der Gastgeberinnen. Mura sah nach einem Tor der langjährigen St. Pölten-Legionärin Mateja Zver (63.) lange wie der nächste Austria-Kontrahent aus, kassierte im Halbfinale des Miniturniers auf eigenem Boden aber in der 98. Minute noch das 1:1. Das Duell des slowenischen mit dem rumänischen Meister ging in die Verlängerung.
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