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Champions-League-Quali

Tor-Spektakel! St. Pölten besiegt Young Boys Bern

Frauenfußball
05.08.2026 20:21
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Austria Wien und der SKN St. Pölten haben am Mittwoch die ersten Hürden in der Qualifikation zur Frauen-Champions-League genommen. Die Niederösterreicherinnen behielten vor heimischer Kulisse gegen die Young Boys Bern mit 4:3 (3:1) die Oberhand und bekommen es ebendort am Samstag mit Sporting Lissabon zu tun. 

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Die St. Pöltnerinnen führten in der ersten Hälfte bereits 3:0. Nach einem Foul an Neuzugang Alma Aagaard verwertete Rückkehrerin Fanny Vago einen frühen Elfmeter im rechten Eck (7.). Victoria Laino legte nach einem Eckball von Jennifer Klein und Kopfball-Vorlage von Diana Lemesova nach (23.). Der 20-jährigen Dänin Aagaard gelang nach einem Sololauf und sehenswertem Haken ihr Premierentor im SKN-Dress (39.), Laura Frey verkürzte aber noch vor der Pause für YB (41.).

(Bild: GEPA)

  Nach Seitenwechsel kamen die Schweizerinnen bei immer noch 34 Grad Celsius in der NV-Arena zusehends auf. Fünf Minuten nachdem Maja Jelcic mit einer Kopfball-Bogenlampe erstmals der Anschlusstreffer gelungen war (58.), stellte Magdalena Rukavina mit einem Distanzschuss von knapp außerhalb des Strafraums erneut nach Corner von Klein den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (63.). St. Pölten brachte sich im Finish aber noch einmal in Bedrängnis, weil Jelcic nach einem Eckball unbedrängt einköpfeln durfte (85.).

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Sporting Lissabon hatte den SeaSters Odessa davor in Niederösterreichs Landeshauptstadt mit 5:0 keine Chance gelassen und ist am Samstag (18.00 Uhr) im Finale des Miniturniers Gegner der Gastgeberinnen. Mura sah nach einem Tor der langjährigen St. Pölten-Legionärin Mateja Zver (63.) lange wie der nächste Austria-Kontrahent aus, kassierte im Halbfinale des Miniturniers auf eigenem Boden aber in der 98. Minute noch das 1:1. Das Duell des slowenischen mit dem rumänischen Meister ging in die Verlängerung.

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