„Bin sehr dankbar, noch zwei Beine zu haben“

Der Reha-Weg zurück ist verdammt hart, aber er nähert sich seinem Ende. Leon Grgic steht nach seinem Kreuzbandriss bald vor dem Comeback. Für welches besondere Spiel Sturms große Stürmer-Hoffnung seine Rückkehr plant und warum sein tiefer Glaube nach der schweren Verletzung sehr hilfreich war.
Sturm und die Stürmer – ein leidiges Thema. Seit dem Biereth-Abgang zu Monaco im Jänner 2025 fehlt den Grazern ein Goalgetter. Daher wurde im Sommer Nelson Weiper von Mainz ausgeliehen. Ob der 21-jährige Deutsche der erhoffte Knipser ist, muss sich noch weisen.
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