„Bin sehr dankbar, noch zwei Beine zu haben“

Der Reha-Weg zurück ist verdammt hart, aber er nähert sich seinem Ende. Leon Grgic steht nach seinem Kreuzbandriss bald vor dem Comeback. Für welches besondere Spiel Sturms große Stürmer-Hoffnung seine Rückkehr plant und warum sein tiefer Glaube nach der schweren Verletzung sehr hilfreich war.