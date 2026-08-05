Wie sich das Wetter nach der Rekord-Hitze umstellt

Am Freitag wird es dann endlich wieder etwas kühler, die Thermometer klettern „nur“ noch auf bis zu 32 Grad. Auch am Samstag soll sich die Temperatur in diesem Bereich bewegen, bevor es ab Sonntag dann schon wieder heißer wird – in der kommenden Woche müssen die Österreicher erneut mit Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke rechnen.