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Regen im Anmarsch

Wie sich das Wetter nach der Rekord-Hitze umstellt

Wetter
05.08.2026 22:01
Am Donnerstag liegen die Tageshöchstwerte zwischen 28 und 37 Grad.
Am Donnerstag liegen die Tageshöchstwerte zwischen 28 und 37 Grad.(Bild: soya - stock.adobe.com)
Porträt von Mirjam Hangler
Von Mirjam Hangler

Am Mittwoch war es in mehreren Gemeinden so heiß wie noch nie in der Messgeschichte. Ganz so glühend heiß wird es am Donnerstag dann nicht mehr, ins Schwitzen kommen die Österreicher aber immer noch.

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Vom Vorarlberg bis ins nördliche Waldviertel könnte der Donnerstag nass starten. Schon in der Früh gibt es den ein oder anderen Regenschauer oder auch schon ein Gewitter, prognostiziert GeoSphere Österreich. Im Rest des Landes scheint am Vormittag noch die Sonne. 

Am Nachmittag werden Regen und Gewitter stärker und auch im Osten zieht der Himmel zu. Pflanzen gießen müssen am Donnerstag wohl viele Österreicher nicht, trocken bleibt es nämlich nur im äußeren Südwesten des Landes.

Österreich
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Graz
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Klagenfurt
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Bregenz
Wetterdaten:

Am Donnerstag könnten uns neue Hitze-Rekorde erspart bleiben. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 28 und 37 Grad. Am wärmsten wird im Südosten Österreichs.

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Am Freitag wird es dann endlich wieder etwas kühler, die Thermometer klettern „nur“ noch auf bis zu 32 Grad. Auch am Samstag soll sich die Temperatur in diesem Bereich bewegen, bevor es ab Sonntag dann schon wieder heißer wird – in der kommenden Woche müssen die Österreicher erneut mit Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke rechnen.

Hitzewelle „geht in die nächste Runde“
„Die außergewöhnliche Serie extremer Hitzetage geht damit in die nächste Runde. Eine nachhaltige Entspannung der Hitzesituation ist derzeit nicht in Sicht“, fasst Roland Reiter von der Österreichischen Umweltzentrale die Lage zusammen.

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