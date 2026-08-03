Schilddrüsenkrebs: Auch kalten Knoten entfernen?

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Sylvia F. (54): „Ich habe drei kalte Knoten, einer davon hat sich im letzten Jahr stark vergrößert. Meine Internistin rät, ihn entfernen zu lassen und so Schilddrüsenkrebs vorzubeugen. Gibt es Alternativen?“
Dr. Katayoun Tonninger-Bahadori F.E.B.S. Fachärztin für Chirurgie, Schilddrüsen-Spezialistin in Wien: Bei kalten Knoten sind medikamentöse Behandlungen äußerst begrenzt. Auch eine Radiojod-Therapie ist nicht möglich, da sie das Jod nicht mehr aufnehmen können. Bei über 90 Prozent der Fälle handelt es sich um gutartige Veränderungen.
Wächst ein kalter Knoten zügig und über zwei Zentimeter im Durchmesser hinaus und zeigt sich im Ultraschall verdächtig, sollte er vorsichtshalber entfernt werden. Vor allem bei Patienten mit Morbus Hashimoto (spezielle Form der Schilddrüsen-Unterfunktion). Sie haben ein erhöhtes Krebsrisiko.
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Besteht der Verdacht auf Bösartigkeit, ist es ratsam, vorab eine Gewebeprobe mittels Feinnadelpunktion zu entnehmen und im Labor auswerten zu lassen. Volle diagnostische Gewissheit erhält man erst im Zuge der OP. Eingriffe an der Schilddrüse sind bei spezialisierten Chirurgen, die sich des sogenannten Neuromonitorings bedienen, sicher und schonend durchführbar.
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