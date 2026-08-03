Schilddrüsenkrebs: Auch kalten Knoten entfernen?

Besteht der Verdacht auf Bösartigkeit, ist es ratsam, vorab eine Gewebeprobe mittels Feinnadelpunktion zu entnehmen und im Labor auswerten zu lassen. Volle diagnostische Gewissheit erhält man erst im Zuge der OP. Eingriffe an der Schilddrüse sind bei spezialisierten Chirurgen, die sich des sogenannten Neuromonitorings bedienen, sicher und schonend durchführbar.