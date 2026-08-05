Nächster Brasilien-Star kommt an den Wörthersee

Klagenfurt wird zum Treffpunkt ehemaliger Fußballgrößen. Am 26. September kickt Brasilo-Zauberer Ronaldinho mit einem Team aus ehemaligen Stars gegen die österreichische Legenden-Auswahl der „Copa Pele“ im Wörthersee-Stadion. Tickets gibt es ab 52 € für die Kurve hinter den Toren und ab 82 € auf der Längsseite. Ab vier Karten gibt es einen Familienpreis von 32 Euro pro Ticket.