Nächster Brasilien-Star kommt an den Wörthersee

Der zweifache Weltfußballer Ronaldinho kommt am 26. September nach Klagenfurt, spielt im Wörthersee-Stadion mit weiteren Ex-Größen gegen eine Auswahl der österreichischen „Copa Pele“-Legenden. Die Veranstalter freuen sich nun auf den nächsten Athleten, der in der Selecao gekickt hat.
Klagenfurt wird zum Treffpunkt ehemaliger Fußballgrößen. Am 26. September kickt Brasilo-Zauberer Ronaldinho mit einem Team aus ehemaligen Stars gegen die österreichische Legenden-Auswahl der „Copa Pele“ im Wörthersee-Stadion. Tickets gibt es ab 52 € für die Kurve hinter den Toren und ab 82 € auf der Längsseite. Ab vier Karten gibt es einen Familienpreis von 32 Euro pro Ticket.
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